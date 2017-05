Stammen de Britten af van de hunebedbouwers?

De hunebedbouwers (foto: ANP/Siese Veenstra)

GRONINGEN - De Britten stammen mogelijk af van het trechterbekervolk en niet van het volk dat begonnen is met de bouw van Stonehenge. Dat blijkt uit nieuw DNA-onderzoek.

Het trechterbekervolk bouwde in Drenthe de hunebedden. Het volk leefde van ongeveer 4350 v. Chr. tot 2700 v. Chr. in Noord-Europa. Naast de hunebedden maakte het volk ook veel potten en bekers van klei, waaronder de kenmerkende trechterbeker.



"Dit nieuwe onderzoek bewijst dat er migratie plaatsvond in de prehistorie van Europa," zegt

professor en onderzoeker Daan Raemaekers van de Rijksuniversiteit Groningen. "Mensen waren toen veel mobieler dan we dachten."



Het algemene idee was dat de verschillende volkeren in Europa contact met elkaar hadden en zo spullen uitwisselden. Maar nu lijkt het er steeds meer op dat volken zich ook verplaatsten naar andere gebieden. "We zagen Groot-Brittannië als een eiland, maar nu weten we dus dat het wel degelijk verbonden was met heel Europa."



Raemaekers zou graag verder onderzoek doen naar deze migratie. "Maar dat is wel lastig. Er is weinig goed botmateriaal uit die tijd. Mensen werden toen vaak gecremeerd, dus veel DNA is er niet over gebleven. Je moet dus echt geluk hebben dat het materiaal goed genoeg is na 5000 jaar."