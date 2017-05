Kink in de kabel in plannen voor rondweg Hollandscheveld

HOLLANDSCHEVELD - Veertig jaar zijn ze er al mee bezig in Hollandscheveld: een rondweg bij het dorp. In al die jaren was er altijd wel een reden om het niet te doen, tot dit voorjaar.

De gemeente Hoogeveen wil geld vrijmaken voor de rondweg, maar de winkeliersvereniging lijkt alsnog roet in het eten te gooien. De vereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de rondweg. "Het komt hard aan als een van de gesprekspartners tot zo'n actie overgaat en met geen woord daarover met ons rept", zegt Henk Zomer, voorzitter van Plaatselijk Belang.Inwoners van het dorp vragen al tientallen jaren om de rondweg, om de verkeersveiligheid te vergroten en de geluidsoverlast te beperken. "We hebben in het verleden een enquête over de rondweg gehouden. Toen waren drie winkeliers tegen de plannen, maar daar hebben we later niks meer over gehoord. Ik weet ook zeker dat niet alle winkeliers erop tegen zijn", zegt Zomer.Ondanks deze tegenslag houdt Zomer moed: "Ik heb het volste vertrouwen dat de rondweg er gaat komen en de gemeente toestemt." In juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de rondweg.