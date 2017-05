Winnares Drèents Liedtiesfestival wil verder in de muziek

BARGER-OOSTERVELD - Het liefst wil ze verder in de muziek. Een eerste stap in de richting van een muzikale carrière zette Isa Zwart (17) gisteravond door het Drèents Liedtiesfestival te winnen.

Haar nummerwas volgens de jury het beste van alle liedjes."Echt super leuk", reageert de zangeres uit Barger-Oosterveld op de winst van de zesde editie van het Drèents Liedtiesfestival. "Het is heel leuk om te horen dat je hoge punten krijgt. Super spannend ook."Ze had vooraf niet verwacht dat ze zou winnen. "De nummers waren allemaal heel verschillend, dus het was volgens mij ook wel een kwestie van smaak. Ik was er niet vanuit gegaan dat ik zou winnen."Isa, die voor het eerst in het Drents zong, won een geldbedrag van 2.000 euro. "Met dat geld willen we er voor zorgen dat het nummer bij grotere radiostations gedraaid gaat worden. Verder weet ik het nog niet, maar dat is ons eerste plan."