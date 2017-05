Stelling: Lieve brieven van incassobureaus verzachten de pijn niet

ASSEN - Dreigbrieven zijn niet meer van deze tijd en daarom gaat een van Nederlands grootste incassobureaus voortaan alleen nog lieve brieven schrijven aan wanbetalers.

Een vriendelijkere toon, geen jargon en een ander lettertype. Het moet er toe leiden dat mensen met schulden minder gestresst raken en eerder betalen.Wat vindt u? Is het goed dat incassobureaus hun toon matigen of verzacht dat de pijn niet?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Woensdag vroegen we of u verwachtte dat Ajax de Europa League zou winnen. 47 procent van de 1239 stemmers had er vertrouwen in, 53 procent niet en kreeg gelijk.