Autodief rent weg voor politie in Assen

Politie houdt man aan (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 46-jarige man uit Leeuwarden is afgelopen nacht in Assen aangehouden in een gestolen auto.

Agenten zagen de man rijden en wilden hem controleren. Voordat ze een stopteken konden geven stopte de auto en rende de bestuurder weg over de Vredeveldseweg. Na een korte achtervolging kon hij worden aangehouden. De auto bleek gestolen te zijn en er lag allerlei gereedschap in dat inbrekers gebruikers.



De Leeuwarder had ook geen geldig rijbewijs en is meegenomen naar het bureau.