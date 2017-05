Vliegveld Eelde verandert heel even in een camping

EELDE - Halverwege juni kan het precies een weekend lang: kamperen op Groningen Airport Eelde. Je moet wel even je eigen tent of camper meenemen én een innovatief idee voor een startup.

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 juni vindt dan het nieuwste Startup Weekend plaats op het vliegveld. Daarin werken ondernemers, ontwikkelaars en vormgevers in een weekend een idee uit tot een businessplan en starten ze een bedrijf. De vorige acht edities vonden plaats in het oude postsorteercentrum bij het hoofdstation Groningen, maar nu ontvlucht het evenement de stad meldt RTV Noord "Het is een te gekke locatie voor zoiets", zegt mede-organisator Ralph Steenbergen. "We zitten bij de voormalige Rijksluchtvaartschool, in het verlengde van de landingsbaan. Daar kan je met je tent, caravan of camper staan. En in het midden hebben we een net gerestaureerd monumentaal pand als hoofdruimte."Het Startup Weekend draait al sinds jaar en dag om een heel weekend lang zwoegen aan een idee, maar slapen op de locatie was tot nu toe ongebruikelijk. Dat verandert deze editie."De vorige zomeredities hadden een thema", zegt organisator Maaike van der Post. "Twee jaar geleden was het Food, vorig jaar was het Music & Sound. Dat was onze kleinste editie. We wilden nu iets nieuws doen dat echt bij Groningen past: heel veel gezelligheid en ondertussen keihard werken."De laatste zomereditie trok het Startup Weekend zo'n veertig deelnemers. Van der Post hoopt dit jaar op meer. "Het is een samenwerking met Groningen Airport Eelde en de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe doen ook mee."