Winkeliers in Hollandscheveld zitten niet te wachten op rondweg

HOLLANDSCHEVELD - "Ik spreek namens alle winkeliers in Hollandscheveld. Wij willen er alles aan doen om te kijken of het ook anders kan," zegt Jetze Cappendijck, voorzitter van de winkeliersvereniging in Hollandscheveld.

De winkeliers in het dorp maken zich zorgen over de komst van een rondweg en hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen. En dat is tegen het zere been van Plaatselijk Belang, dat al veertig jaar strijd voert voor de komst van die weg.De partij is zwaar teleurgesteld, zeker omdat de ondernemers in het dorp niet van tevoren kenbaar hebben gemaakt dat ze bezwaar gingen indienen."We hebben wel gesprekken gevoerd met Plaatselijk Belang. Ze kennen onze zorgen over de rondweg sinds eind vorig jaar", zegt Cappendijck. "Het doorgaande verkeer wordt uit de winkelstraat geweerd en dat kan ons klanten kosten."Cappendijck zegt dat de winkeliers er altijd zo tegenaan hebben gekeken. "Wij willen er in ieder geval alles aan gedaan hebben om te kijken of het ook anders kan. We zijn het vaak met Plaatselijk Belang eens, maar nu dus niet. De één is voor en de ander tegen, dat is niet mooi", besluit Cappendijck.