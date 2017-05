Zoektocht naar vermiste Britse militair in Ruinerwold

RUINERWOLD - In Ruinerwold start dinsdag een zoektocht naar een vermiste Britse militair.

De man zat in een Britse Halifax II-bommenwerper die in december 1943 werd neergehaald door een Duits gevechtsvliegtuig. Aan boord van het geallieerde toestel waren zeven bemanningsleden, zes van hen zijn begraven in Ruinerwold. Het vliegtuig was onderweg naar Berlijn.De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht leidt de zoektocht komende dinsdag. De gemeente De Wolden heeft nog niet bekend gemaakt waar de zoektocht wordt gehouden. In 2011 vond een boer tijdens het ploegen stukken van de bommenwerper op zijn land aan de Havelterweg.De Britse bommenwerper is na de crash waarschijnlijk geëxplodeerd door de munitie die nog aan boord was. Twee van de inzittenden konden niet wordt geïdentificeerd. Het is daarom onduidelijk welk bemanningslid nog vermist wordt.