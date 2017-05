Perenoogst bij de Fruithof mislukt door nachtvorst

Perenoogst mislukt bij de Fruithof (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

FREDERIKSOORD - Op verschillende plekken in Nederland is de appeloogst mislukt. In Drenthe valt het mee, maar hier hebben de peren, kersen en pruimen het moeilijk.

"Wat betreft de appeloogst is het bij ons minder dramatisch gesteld dan landelijk gezien", zegt Gerard Brouw, vrijwilliger bij de Fruithof in Frederiksoord. In Drenthe hebben de appels minder te lijden gehad onder de nachtvorst van april. "In het Zuiden van het land was de nachtvorst strenger. Daarnaast was de bloei bij ons iets later en hebben we hoogstambomen, waardoor de appels minder last hadden van vorst aan de grond."



Bevroren

Een ander verhaal is het met de peren, kersen en pruimen van de Fruithof. "Die oogsten zijn mislukt. Er hangt hier en daar nog een peer, maar de kleine vruchten aan vroege bomen hangen er zwart en bevroren bij. Dat herstelt zicht niet meer. Jammer, maar je weet dat het kan gebeuren", aldus Brouw.



Hitte

Het warme weer van nu heeft geen gevolgen voor de oogst, zegt Brouw. "Dit mooie, warme weer is prima, daar kunnen de bomen wel tegen. Alleen als mensen jonge boompjes hebben gepoot: geultje graven, water geven. Die jonge boompjes hebben wel last van dit droge weer, maar de grote bomen die floreren erbij."