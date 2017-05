Ondernemend: Bedrijven hebben vaak last van cloudstress

ASSEN - Gerard de Bresser van Werkplekcloud uit Eelde weet het zeker. Veel bedrijven hebben last van cloudvrees. Alles wat je doet op IT-gebied moet je in eigen huis houden. Dat is veilig.

Onzin zegt Bresser. Hij vertelt er over in Ondernemend op TV Drenthe.Gerard de Bresser is nog niet zo lang bezig met zijn IT-bedrijf. Sinds kort is hij gevestigd in een kantoorpand voor de deur van Groningen Airport Eelde. Van daaruit helpt hij klanten met het opzetten van mogelijkheden om overal te kunnen werken waar je maar wil. "Je ziet met al die virussen dat bedrijven het wel steeds belangrijker vinden dat ze worden geholpen."Werk hoeft niet te zorgen voor gezondheidsproblemen als stress. Nee, als ondernemer moet je daar wat mee doen zegt directeur Marco Meijer van Energiewacht uit Assen. Het personeel van Energiewacht heeft er werk van gemaakt.Zo is er hulp voor medewerkers met stress. Maar ook wordt gewerkt aan een gezonder levenspatroon en beweging. Doel is om het ziekteverzuim te verlagen. Meijer: "Niets moet, het mag. Het gaat om het bewust maken van hun gezondheid."Bij Energiewacht werken zo'n 400 mensen. Nog niet zo lang geleden kreeg het bedrijf de titel 'vitaalste bedrijf van Drenthe'. Ze dingen nu mee naar de landelijke titel. Directeur Marco Meijer is te gast in Ondernemend.De derde gast is ongediertebestrijder Hans Hoekstra uit Gieten. Ooit als ambtenaar werkzaam bij de gemeente Aa en Hunze en langzaamaan voor zichzelf begonnen. Nu werkt hij met tien man vanuit Gieten in de ongediertebestrijding.Wie denkt dat er deze zomer geen problemen zijn, heeft het mis volgens Hoekstra. "We krijgen de komende tijd meer last van ratten. Dat heeft onder andere te maken met slecht onderhouden rioleringen. Bovendien zijn er ook nog eens veel wespen."