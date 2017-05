Bosbad in Vledder in herfst en winter ook open

Het bosbad in Vledder (foto: RTV Drenthe / Andries Ophof)

VLEDDER - Het kost twee en een halve ton, maar dan heb je ook wat. Dat moeten ze bij het openlucht zwembad in Vledder hebben gedacht. Het bad breidt de komende jaren flink uit.

Zo wordt de speelweide een keer zo groot en komen er nieuwe speeltoestellen.



"Wij willen het zwemseizoen verbreden." vertelt bestuurslid Johan Trompetter. En dan bedoelt hij niet dat het bad langer open is. "We willen ook in de herfst of winter de mensen deze kant op krijgen. Om te spelen in de speeltuin en een kop koffie te drinken."



Subsidie

Het bad betaalt de uitbreiding door onder andere een Europese subsidie van LEADER. Dat levert een ton op. Ook de gemeente Westerveld draagt flink bij, net als de lokale middenstand. Daarnaast steken vele vrijwilligers hun handen uit de mouwen.



De werkzaamheden moeten eind 2018 klaar zijn. Dan hoopt het bad op termijn zo'n vijftig duizend bezoekers te trekken. Nu zijn dat er zo'n vijfentwintig tot dertig duizend per jaar.

Door: Ineke Kemper