Tweeling uit Westerbork in de race voor rollen in serie 'De Kameleon'

David en Hidde Zwiers (foto: RTV Drenthe/Chiel van Veen)

WESTERBORK - Vandaag is de deadline voor het inleveren van de filmpjes, maar nu al weten de broertjes Zwiers uit Westerbork dat ze door zijn naar de volgende ronde. Één ronde verder in de casting om de nieuwe Schippers van de Kameleon te worden.

De 13-jarige David en Hidde Zwiers uit Westerbork grepen hun kans toen ze via Facebook een oproep voorbij zagen komen. De KRO-NCRV zocht voor een twaalfdelige jeugdserie 'De Kameleon' een eeneiige tweeling van dertien of veertien jaar. Een perfecte match, zo dachten de broertjes Zwiers.



Felicitaties

Voor de eerste ronde maakten de jongens een filmpje waarin ze zichzelf omtoverden tot de bekende tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer. Ze lagen in het gras bij een kanaal en kregen een gulden als ze de overkant haalden.



Het is een scéne uit één van de Kameleonfilms. Regisseur Steven de Jong was blij met het filmpje en feliciteerde de jongens per e-mail en vertelde dat ze door waren naar de volgende ronde.



Tweede ronde

Erg blij waren de jongens met dit nieuws. ''We hadden niet verwacht dat we naar de volgende ronde zouden gaan'', vertelt David met een grijns op zijn gezicht. Ook vader Bertwin Zwiers was erg trots: ''Het was geweldig om te horen dat de jongens door waren''. Volgens hem was het al erg leuk om het te filmen en door te sturen.



Zondag nemen ze de tweede video op en sturen ze het naar regisseur De Jong. Ze willen nu toch wel door naar de tweede ronde.

Door: Jasmijn Wijnbergen Correctie melden