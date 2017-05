Dode man gevonden in steeg in Coevorden [update]

Vanmiddag werd het levenloze lichaam van een onbekend persoon gevonden (foto: Persbureau Meter)

COEVORDEN - In de Papaverstraat in Coevorden is vanmiddag een dode man gevonden. Het gaat vermoedelijk om een inwoner van Coevorden.

Politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer laat weten dat er van een misdrijf waarschijnlijk geen sprake is.



Het lichaam werd rond 15.00 uur door een buurtbewoner in een steeg aangetroffen. De politie heeft de straat gedeeltelijk afgezet en doet onderzoek.