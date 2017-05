Gekantelde aanhanger op N34 bij Coevorden zorgt voor overlast

Op de aanhanger lagen houten palen (foto: Van Oost Media)

COEVORDEN - Op de N34 bij Coevorden is vrijdagmiddag een aanhanger gekanteld.

Er raakten bij het ongeval geen mensen gewond. In de aanhanger zaten houten palen die grotendeels in de berm zijn terechtgekomen. De politie onderzoekt de zaak.



De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.