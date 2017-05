Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Volop zon, geen wolkje aan de lucht en zo'n graad of dertig. Dat zijn de omstandigheden aankomend weekend.

Maar wat te doen? Wij zetten weer wat dingen op een rijtje.De handen uit de mouwen steken kan zaterdag bij het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw Buinen. Tijdens een workshop voor het breien van Delft Blauwe sokken onder leiding van textielkunstenares Constance Willems. De workshop Delft Blauwe sokken breien is onderdeel van de tentoonstelling 'Nederland breit in de keramiek, twee historische ambachten hand in hand'. Ook sokken breien? Dat kan zaterdagmiddag om 14.00 uur.Op zaterdagmiddag speelt het nationale damesvolleybalteam een oefeninterland tegen Italië. Eén van de speelsters van het Nederlandse damesteam is de 28-jarige Laura Dijkema uit Beilen, die zelf in Italië speelt. De wedstrijd begint om 16.00 uur en wordt gespeeld in het Activum in Hoogeveen. De zaal gaat om 15.00 uur open.27 kilometer fietsen door de omgeving van Dalen. Dat kan zondagmiddag tijdens de jaarlijkse fietstocht georganiseerd door Stichting Aold Daol'n. Onderweg komen de fietsers drie bezienswaardigheden tegen. De route van de fietstocht is af te halen bij museummolen Jan Pol. Na afloop van de rit staan er pannenkoeken klaar en speelt Jurgen Nijenbanning op zijn accordeon.Archeoloog Bert Huiskes laat op zaterdag de zichtbare en onzichtbare archeologische monumenten in en rondom Havelte zien. De excursie start om 10 uur vanaf het Theehuis 't Hunebed in Darp en duurt tot 13.00 uur.Van politieonderzoek tot rechtszaak. Weten wat er gebeurt als je de wet overtreedt? Leer er alles over tijdens de bajesdag in gevangenismuseum Veenhuizen. Zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen bij een rechtszaak, kijken hoe een drugshond te werk gaat en praten met ex-gedetineerde.Kinderen kunnen zondag helemaal los gaan tijdens de tweede editie van het Kinder Kook Festival op het Raadhuisplein in Emmen. Zo zijn er kookworkshops en mag er natuurlijk geproefd worden van de gerechten.Benieuwd naar de Maatschappij van Weldadigheid? Zondag rijdt de kolonietram vanaf Museum de Koloniehof in en om Frederiksoord. De tram biedt plaats aan zo'n vijftig passagiers. Tijdens de rit vertelt een gids allerlei weetjes over het gebied. De tram komt langs meerdere historische plaatsen. Kaartjes voor de tram zijn te koop bij de balie van het museum.In Emmen is zondag het Sterren Muziekfeest op het Plein van de Avrotros. De locatie is het Marktplein. De optredens van de artiesten beginnen om 19.00 uur. Onder hen zijn onder meer Jannes, Jan Smit en Frans Duijts.En natuurlijk, als er niets bij staat, blijft het altijd fijn om een verfrissende, maar ook zeker verkoelende duik te nemen in een van de vele meren of zwembaden in onze provincie