Drenthe krijgt nieuw vakantiepark bij Zeegse

De modelwoning op het park in Zeegse (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ZEEGSE - Aan de rand van het Drentsche Aa gebied bij Zeegse komt een nieuw vakantiepark met maximaal vijftig luxe vakantie villa's.

De eerste woning wordt morgen geopend door de burgemeester van de gemeente Tynaarlo. Het huis staat model voor de andere 49 geplande vakantiehuizen. Op het terrein stonden tot een jaar of tien geleden de stacaravans van camping De Molenkamp. "Dat is in 2008 gestopt en daarna zijn we gaan kijken of we het terrein anders konden inrichten", zegt eigenaar Henk Daamen.



Natuur

De huizen moeten een worden met de natuur. ''Je moet vanaf het terras het idee hebben dat je zo de heide op kunt lopen", aldus Daamen. De modelwoning staat nu nog wat eenzaam in het kale landschap. Als het aan de initiatiefnemers ligt, ziet het terrein er straks net zo uit als de natuur er omheen. "De kwetsbare natuur was een van de reden waarom het zo'n zeven jaar duurde voor alle vergunningen er waren", aldus eigenaar Henk Daamen.



De modelwoning heeft vier slaapkamers, een ruime keuken en woonkamer. De prijzen voor een woning beginnen rond de 200.000 euro.

