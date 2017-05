Lammert Huitema is weer thuis: 'Voor hetzelfde geld eindig je in een rolstoel'

Lammert Huitema is weer thuis (foto: RTV Drenthe/ Chiel van Veen)

RODEN - Lammert Huitema (55) is sinds vanmiddag weer thuis in Roden. En daar is hij maar wat blij mee. Sinds vorige week woensdag lag de oud-marathonschaatser in het ziekenhuis van het Duitse Nordhorn.

Tijdens de toertocht Hel van Twente zag hij op z'n racefiets een auto over het hoofd. Nu realiseert Huitema zich dat hij door het oog van de naald is gekropen. "Ik heb ook twee nekwervels gescheurd. Als je die breekt dan kom je misschien wel in een rolstoel terecht".



Zesde sleutelbeenbreuk

Meteen na het ongeval werd de Rôner in Duitsland succesvol geopereerd aan z'n verbrijzelde knie, z'n gebroken duim en gebroken elleboog. Voor de zesde keer ging één van z'n sleutelbeenderen doormidden. "De stand is nu 3-3. Ik denk dat we die gelijke stand ook maar zo moeten houden", lacht Huitema.



Net een trein die om de bocht kwam

Samen met collega's van de penitentiaire inrichting Veenhuizen fietste hij vorige week woensdag, net als vorig jaar, de toertocht in de omgeving van Twente. Na een afdaling zag hij een auto over het hoofd. "Ik stuurde naar links en het leek net of er een trein om de bocht kwam. Zoef... Ik reed ter hoogte van z'n voorwiel tegen hem aan. Hij schepte mij gelukkig niet. Ik schepte hem", verklaart Huitema.



Over zes weken een rondje fietsen?

Wonderwel kan hij al wel weer lopen. Zelfs zonder krukken. Over zijn herstel is hij optimistisch. Een beetje té misschien. "Ik hoop dat ik van m'n vrouw Margriet over zes weken weer een rondje mag fietsen. Maar ik denk het niet", grapt Huitema, die overspoeld wordt met kaarten en berichtjes.

Door: Karin Mulder Correctie melden