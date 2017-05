2100 reacties op Mijn Drentse Commissaris

In Emmen op de markt werden mensen gevraagd om mee te denken over de nieuwe commissaris (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

ASSEN - Ruim 2100 mensen hebben meegedacht over de vraag waar de nieuwe Drentse commissaris van de Koning aan moet voldoen.

Twee weken geleden startte de provincie een campagne. Inwoners van Drenthe mochten meedenken over de nieuwe commissaris. Ze konden tot en met afgelopen woensdag een enquête invullen, maar ook zelf suggesties aandragen.De resultaten van de enquête worden pas vrijdag 2 juni bekend gemaakt, maar vorige week gaf de provincie al een voorproefje van wat de deelnemers graag willen. Zo kwam uit de reacties dat de nieuwe commissaris innovatieve ideeën moet hebben, zich in kan leven in de Drent en zijn of haar weg kent naar Den Haag.De reacties worden verwerkt in een profielschets. Op 21 juni wordt deze schets de minister van Binnenlandse Zaken overhandigd. Daarna komt er een vacature.