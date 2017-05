Fietser gewond na aanrijding in Hoogeveen

Zowel de fiets als de auto raakten beschadigd (foto: Persbureau meter)

HOOGEVEEN - Een vrouw op een fiets raakte vanavond gewond na een aanrijding met een auto in Hoogeveen.

Ze is met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.



Het ongeluk gebeurde op de Alteveerstraat aan de zuidkant van Hoogeveen. Zowel de auto als de fiets raakten beschadigd. Hoe het ongeval is gebeurd is niet bekend.