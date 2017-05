Militairen uit Assen aan de slag in Irak

De missie start met het onthullen van het plaatsnaambord Assen. (foto: Defensie) De ontspanningsruimte van de militairen in Erbil. (foto: Defensie)

ASSEN/ERBIL - Een groep militairen van de Luchtmobiele Brigade uit Assen is sinds vandaag officieel aan het werk in Irak. De groep kwam eerder deze week aan in het land.

De Drenten doen mee aan de Capacity Building Mission Iraq (CBMI), zoals de missie heet. Bij de plaats Erbil in het noorden van het land gaan de militairen van het 13e infanterie bataljon Peshmerga opleiden. De Koerdische strijders zijn daardoor beter opgewassen tegen leden van ISIS.



Op dit moment zijn zo'n 130 Nederlanders in Erbil. De meeste van hen komen van het bataljon in Assen. De militairen leren de Koerdische strijders onder andere beter schieten en het verzorgen van gewonden. De militairen uit Assen blijven een aantal maanden in Irak.

Door: Jeroen Kelderman