No Surrender ontkent bedreiging aan het adres van Arends

EMMEN - No Surrender-voorman Henk Kuipers ontkent de bedreiging van wethouder Bouke Arends. Dat zegt hij vanavond tegen RTV Drenthe.

"Wij doen alles volgens het boekje. Het is een hetze van het Openbaar Ministerie richting No Surrender. De bedreiging komt niet bij de motorclub vandaan, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.'' aldus Kuipers.De wethouder van Emmen, toen loco-burgemeester, dook drie weken onder in het buitenland nadat er bij de politie een bedreiging binnenkwam, gericht aan hem."Als je een bedreiging hebt, dan heb je ook een dader, laten ze die dan oppakken." zegt Kuipers, die het er niet bij laat zitten. "Wij gaan binnenkort met onze advocaten een persconferentie beleggen. Dan zullen wij alle vragen die er zijn beantwoorden. Over de sluiting van het clubhuis, de hoorzitting, alles.''Op de vraag of Bouke Arends bang moet zijn voor No Surrender antwoordt Kuipers: "Nee! Hij hoeft voor niemand bang te zijn en al helemaal niet voor ons. Ik heb vier keer met hem vergaderd, ook na de sluiting van ons clubhuis. Dat was een prima gesprek''.