Oud-TT-winnaar Piet Knijnenburg (98) overleden

MOTORSPORT - Voormalig motorsporter Piet Knijnenburg is overleden. Hij stierf 18 mei op 98-jarige leeftijd in zijn woonplaats Leiden. Dat heeft zijn familie vandaag laten weten in een overlijdensadvertentie.

Knijnenburg won de TT Assen in 1946 in de 500cc-klasse. Hij was zeven keer Nederlands kampioen, waarvan vijf keer in de 500cc-klasse en twee keer in de 350cc-klasse. In 1950 kreeg Knijnenburg de Hans de Beaufortbeker, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse motorwereld die jaarlijks wordt uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).Vorig jaar september interviewde RTV Drenthe Knijnenburg nog en blikte hij terug op zijn prestatie in 1946