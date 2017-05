Jongen (16) van de weg gehaald in vaders auto

De jongen werd op de Boerschaplaan van de weg geplukt (foto: Koen van Weel/ANP XTRA)

EMMEN - In Emmen heeft de politie een jongen van 16 van de weg geplukt. Hij was er vandoor gegaan in de auto van zijn vader.





Op de Boerschaplaan stopten agenten de tiener. Hij heeft een proces verbaal gekregen en kan dus mogelijk een boete verwachten. Volgens een wijkagent 'was pa boos op de jongen'.De volgende keer dat hij weer in zijn vaders auto stapt, wordt de wagen in beslag genomen, zo meldt de politie.