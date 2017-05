Duizend bezoekers komen naar Nederlands-Duitse burendag in Emmen

Tijdens de burendag konden mensen onder meer kaasdragen (foto: Martin Laning)

EMMEN - De eerste Nederlands-Duitse burendag die gisteren werd gehouden in Emmen, was volgens de organisatie een succes.

Volgens de projectleider zijn de verwachte duizend bezoekers gehaald. De zogeheten Neighbours'Day was bedoeld om de Nederlanders en Duitsers uit het grensgebied kennis met elkaar te laten maken.



Op het Raadhuisplein in Emmen werden typisch Nederlandse activiteiten georganiseerd, zoals kaasdragen, spijkerbroek hangen en een zeepkistenrace. Ook de VVV van het Duitse Emsland was er en er traden muzikanten van over de grens op.



Het evenement is georganiseerd door studenten van de Stenden Hogeschool, het Drenthe College en het Alfa College. Het initiatief kwam van het Rijnland Instituut. Dat is een samenwerkingsverband tussen de drie scholen dat de samenwerking tussen Nederland en Duitsland moet bevorderen.



De organisatie onderzoekt of de burendag volgend jaar een vervolg kan krijgen in Duitsland.