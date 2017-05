'OM wijst nadrukkelijk niet in de richting van No Surrender'

EMMEN - Het Openbaar Ministerie (OM) wijst nadrukkelijk niet in de richting van motorclub No Surrender als het gaat om de bedreiging van wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen.

Dat zegt persofficier Pieter van Rest tegen RTV Drenthe."De bedreiging kan ook zijn geuit door andere mensen, die verbolgen zijn geweest over de sluiting van het clubhuis van de motorclub", aldus Van Rest. De bedreiging wijst volgens Van Rest in elk geval niet specifiek in de richting van de motorclub.Gisteren werd bekend dat wethouder Bouke Arends drie weken ondergedoken heeft gezeten in het buitenland vanwege de bedreigingen. Die kwamen binnen na de sluiting van het clubhuis van No Surrender , op 13 januari.No Surrender-voorman Henk Kuipers zegt dat de bedreigingen niet bij de motorclub vandaan komen. Volgens Kuipers is het Openbaar Ministerie bezig met een hetze tegen No Surrender. Persofficier Van Rest ontkent dat.De bedreiging kwam naar voren uit een lopend onderzoek van het Openbaar Ministerie. Maar hoe die bedreiging aan het licht is gekomen, wil het OM niet zeggen.Na drie weken kwam wethouder Arends terug uit het buitenland, omdat de dreiging was afgenomen. "Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de bedreiging toch niet zo serieus was als aanvankelijk gedacht", zegt Van Rest. Maar over de precieze reden doet hij geen uitspraken.Er is niemand aangehouden voor het bedreigen van de wethouder. Het onderzoek naar de bedreiging is afgerond.