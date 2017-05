RTV Drenthe-weerman: De zonkracht is erg sterk

ASSEN - Wie vandaag de zon ingaat, moet zich goed insmeren. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag is de kracht van de zon erg sterk dit weekend.

"De zonkracht komt uit op 7 van de maximale zonkracht 8. Dat betekent dat de zon erg scherp is en fel schijnt. Ik ga me in elk geval goed insmeren", aldus de weerman.Tot diep in de avond blijft het warm en blijft het droog. "De wind komt uit het zuidoosten en is kracht 4. Dat zorgt voor een lekkere verkoeling." Komende nacht komt er wat frissere lucht over Drenthe en kan het gaan onweren."Morgenochtend zijn die buien weer voorbij. De wind komt dan uit het westen en is iets frisser. Morgen is het een graad of 25. Dat is nog steeds veel warmer dan gemiddeld. Normaal is het een graad of 18 à 19", legt Van der Zwaag uit.Maandag loopt de temperatuur weer op en is het overal in de provincie zo'n 30 graden. "We krijgen een klamme, benauwde dag. Aan het einde van de dag krijgen we her en der misschien weer een onweersbui", aldus de weerman.Mensen die dit weekend verkoeling willen zoeken in het water kunnen dat prima doen in onze provincie. Alle Drentse meren en recreatieplassen zijn ook dit jaar weer beoordeeld met een voldoende. Klik hier voor een overzicht van de zwemplekken in Drenthe