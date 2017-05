Art Explosion in Assen bestaat 25 jaar, organisator Arie Fonk wil afzwaaien

ASSEN - In het centrum van Assen is vandaag de 25e editie van Art Explosion. En misschien is het wel de laatste keer dat initiatiefnemer Arie Fonk de kunstmanifestatie organiseert.

Het wordt nu routine en daar moet je voor oppassen. Dan gaat het sprankelende er vanaf. Arie Fonk

"Ik heb dit 25 jaar gedaan en eigenlijk moeten we nu naar een ander concept", legt Fonk uit in het Radio Drenthe-programma Tussen Stoet en Koffie.Eigenlijk ziet hij het niet zitten om de ontwikkeling van een nieuw concept nog op zich te nemen. "Als er een goede opvolger is, wil ik me wel terugtrekken. Het is misschien ook wel goed. Anders wordt het echt mijn feestje en het is tijd dat het andermans feestje wordt", zegt Fonk.Art Explosion begon als een protest. "Het was 25 jaar geleden een protest tegen het galeriebeleid van toen. Je moest zoveel geld betalen als je wilde exposeren, dat je er helemaal niets aan overhield. Toen heb ik gezegd: we gaan één dag per jaar op een plein staan en dan kan iedereen goedkoop zijn spullen krijgen", vertelt Fonk.Art Explosion begon met 36 deelnemers en groeide in de loop der jaren steeds verder uit. Op het hoogtepunt deden er 178 kunstenaars mee, dit jaar ligt dat aantal op 100. Volgens Fonk lopen er al wat gesprekken met mogelijke opvolgers.