Bouke Arends: Als het me morgen weer overkomt, ga ik niet weer

EMMEN - Wethouder Bouke Arends van Emmen zou niet weer naar het buitenland vluchten als hij opnieuw met de dood wordt bedreigd. Dat zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Bang ben ik niet, maar ik ben absoluut wel voorzichtiger. Bouke Arends

"Als het me morgen weer zou overkomen, ga ik niet weer", aldus Arends. "Het feit dat ik niet weer zou gaan, heeft niet te maken met de dreiging an sich. Maar ik vind dat een openbaar bestuurder op zijn post hoort te zitten, daar hoort hij het werk te doen."Met de kennis van nu zou Arends juist de publiciteit opzoeken. "Ik zou het in alle openheid naar buiten brengen en daarmee verminder je misschien het gevaar ook."De doodsbedreiging aan het adres van Arends kwam binnen vanwege de sluiting van het clubhuis van motorclub No Surrender. Arends nam dat besluit in zijn toenmalige functie als loco-burgemeester van Emmen."Destijds werd me afgeraden om in Nederland te blijven en ik heb het ook niet overwogen. Ik had dit nog nooit eerder meegemaakt en je laat je leiden door de mensen die geacht worden er het beste van te weten. Daar heb ik ook naar geluisterd", zegt de wethouder."Toen ik in het buitenland zat, heb ik wel het gevoel gehad: ik wil hier niet zijn en ik moet in het gemeentehuis zijn. Daar moet ik aan het werk zijn voor de gemeenschap van Emmen. Dit voelde als moeten wijken voor iemand die de rechtsstaat geweld aandoet."De bedreiging was in maart, vlak na de sluiting van het clubhuis van No Surrender. Arends treedt er nu alsnog mee naar buiten, omdat hij een signaal wil afgeven. "De belangrijkste boodschap is dat bestuurders vrij moeten zijn om besluiten te nemen die in het belang zijn van de inwoners", aldus Arends.Op 1 april kwam Arends terug uit Groot-Brittannië, een dag later begaf hij zich alweer in de drukte tijdens de 4 Mijl van Emmen. "Je hebt een ander gevoel dan anders. Je kijkt om je heen en scant je omgeving heel goed. Het is wel heel opmerkelijk dat je 1 april terugkomt en op 2 april sta je bij de huldiging van Kjeld Nuis, zonder extra beveiliging. Dat is een emotie die je een plek moet geven."Voor de bedreiging is niemand opgepakt en het onderzoek is inmiddels gesloten. Het Openbaar Ministerie was van mening dat het gevaar na drie weken voldoende was geweken, waarna Arends kon terugkomen naar Nederland.No Surrender-voorman Henk Kuipers heeft laten weten dat zijn club niet achter de bedreiging zou zitten. Het Openbaar Ministerie zegt ook nadrukkelijk niet in de richting van No Surrender te wijzen.