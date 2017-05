Bromfietser komt om het leven bij ongeluk in Zuidwolde

De politie doet nog onderzoek (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - In Zuidwolde is vanmiddag iemand om het leven gekomen bij een verkeersongeluk.

Het gaat om de bestuurder van een bromfiets. Het slachtoffer kwam volgens de politie in botsing met een auto. De aanrijding gebeurde aan de Meeuwenweg.



De politie is op dit moment nog bezig met onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.