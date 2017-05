Hoogeveense krijgt verrassing van haar leven na show Jochem Myjer

HOOGEVEEN - Cabaretier Jochem Myjer speelde gisteravond in De Tamboer in Hoogeveen. Shows van deze komiek zijn vaak al om nooit te vergeten, maar voor Charissa Prins uit Hoogeveen kreeg de avond wel een héél speciaal tintje.

Aan het einde van de show werd zij namelijk ten huwelijk gevraagd door haar vriend, Jorn de Lange."Ik had het behoorlijk zwaar, er is ook wel veel van de show langs me heen gegaan. Ik was op van de zenuwen", zo vertelt Jorn. Door via Facebook contact op te nemen met de komediant kreeg hij het voor elkaar dat hij na afloop van de show het podium op mocht."Na het applaus, toen de zaallichten aangingen, riep Jochem iedereen op om nog even te blijven zitten. Hij begon wat te geinen over een verliefd stel waar hij heel de avond tegenaan zat te kijken, wij dus. Toen werden we het podium op geroepen".Op het podium ging Jorn op zijn knieën, en vroeg hij zijn Charissa ten huwelijk. Charissa Prins: "Ik heb natuurlijk volmondig ja gezegd."Er is nog geen datum voor de bruiloft gepland. "Waarschijnlijk wordt dat mei of juni volgend jaar", laat het smoorverliefde stel weten. Of Jochem Myjer ook is uitgenodigd voor de trouwerij, is niet bekend.