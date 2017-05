DOS'46 in wachtkamer na ruime zege

DOS'46 sluit reguliere competitie af met makkelijke overwinning (foto: DOS'46)

KORFBAL - Na een 20-31 zege op hekkensluiter Oranje Wit in de laatste reguliere competitiewedstrijd neemt DOS'46 plaats in de wachtkamer. De Nijeveners staan nu met dertien punten op een tweede plek in de Ereklasse A en hebben daarmee een kruisfinaleplek in handen, maar LDODK uit Gorredijk kan DOS'46 zondag nog voorbijgaan als het in Amsterdam wint van koploper Blauw Wit.

Bij rust was het 10-17 in het warme Dordrecht. Voor DOS'46 waren Geertje Hoekstra, Loes Blacquière, Sven Jonker, Jelmer Jonker en Nienke Hintzbergen allen vijfmaal trefzeker.



Gretig

"We waren ontzettend gretig", zo blikte DOS'46-coach Daniël Hulzebosch terug op de beginfase, waarin zijn ploeg direct wegliep. "We konden het alleen niet de hele wedstrijd volhouden." Hulzebosch gaat zondag kijken in Amsterdam en hoopt dat zijn ploeg na afloop van Blauw Wit-LDODK zeker is van de kruisfinales. "Met dit team zijn we drie jaar geleden in de zaal en op het veld een klasse onder het hoogste niveau begonnen. We zijn weer helemaal terug en als we dat kunnen bekronen met een kruisfinale op het veld, zou dat heel gaaf zijn."



Afscheid

DOS'46 nam vorige week na de laatste thuiswedstrijd alvast afscheid van coaches Daniël Hulzebosch en Haralt Lucas (stoppen) en spelers Sven Jonker (wordt algemeen reserve), Loes Blacquière (stopt), Nynke Sinnema (naar LDODK), Iris Hulzebosch (naar SCO) en Rosemiek Harrewijn (gestopt).



Kruisfinale voor reserves

Het tweede team van DOS'46 is al zeker van de kruisfinales. De ploeg van Peter Lageweg en Haralt Lucas won in Dordrecht met 17-24 van DeetosSnel 2 en werd zo kampioen in de Ereklasse A. In de kruisfinales neemt DOS'46 2 het vrijdag 2 juni in Nijeveen op tegen KZ 2 uit Koog aan de Zaan. De finale staat gepland op vrijdag 9 juni.