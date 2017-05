Nieuwbouw Jannes van der Sleedenhuis geopend

De nieuwbouw van het Jannes van der Sleedenhuis is geopend (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De nieuwbouw van het Jannes van der Sleedenhuis in het centrum van Hoogeveen is vandaag feestelijk geopend. In het nieuwe zorggebouw zitten onder meer een verpleeghuis en dertig aanleunwoningen.





Aanstaande dinsdag komen de eerste bewoners naar het nieuwe pand. Voor de nieuwe bewoners gaat er veel veranderen. Ze wonen nu in een gebouw van veertig jaar oud, met kleine kamers en badkamers. Ze gaan naar appartementen van vijftig vierkante meter, met een eigen badkamer.Het herstelhotel krijgt ook een plek in de nieuwbouw. Vorig jaar liep er een geslaagde proef met het hotel voor mensen die tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen.Aanstaande dinsdag komen de eerste bewoners naar het nieuwe pand.