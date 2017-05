'Mensen uit de stad weten niet wat ze hier zien'

Boerencampings zijn nog steeds populair (foto: Simone Oosterbaan / RTV Drenthe)

BORGER/SPIER - De Stichting Vrije Recreatie maakt zich boos over de huidige berichtgeving rondom boerencampings. De campings zouden steeds minder populair worden. De stichting merkt echter dat steeds meer jonge gezinnen gebruik maken van boerencampings.

Camping de Bosrand in Spier wordt voornamelijk bezocht door die jongere doelgroep. Campingeigenaar Hendrik Paas heeft de afgelopen jaren de camping gemoderniseerd: "We hebben er een nieuw toiletgebouw neergezet. Ook hebben we glampinghomes", aldus eigenaar Hendrik Paas. Hiermee doelt hij op luxe stacaravans, van alle gemakken voorzien.



Moderniseren houdt nooit op

Camping de Zwerfkei in Borger trekt voornamelijk een oudere doelgroep zonder kinderen: "Mensen komen vooral voor hun rust. Ook al is iedereen welkom", aldus eigenaar Henk Seubers. Ook hij heeft de camping gemoderniseerd: "Eerst wilden we een telefooncel. Nu heeft iedereen mobieltjes. Nu hebben we wifi, maar we zijn alweer bezig met het aanleggen van glasvezel."



Volgens Seubers zijn boerencamping nog steeds in de trek: "Mensen die uit de stad komen, die weten niet wat ze hier zien."