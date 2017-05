Combineraceteam 'Het Gele Geweld' weer klaar om te racen

GIETEN - Ze moesten gisteravond tot middernacht doorwerken, maar nu is de wagen 'Het Gele Geweld' dan eindelijk klaar. Sinds november vorig jaar is het raceteam bezig geweest met de bouw van de nieuwe wagen.

Combineraceteam 'Het Gele Geweld' uit Annerveenschekanaal werd september vorig jaar ernstig getroffen door een brand in een loods in De Groeve. "Het is een enorme kick, dat de machine nu weer klaar is", aldus racer Dennis Koiter.Het raceteam kreeg na de brand van alle kanten hulp. Zo werd het spuitwerk gesponsord. Ook hebben de mannen veel onderdelen gratis gekregen of tegen de inkoopprijs: "Het geeft ons een enorm goed gevoel dat zoveel mensen ons steunen".Morgen wordt er voor het eerst geracet met de nieuwe machine.