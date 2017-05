Opnieuw vernielingen in oude dierentuin Emmen

In de oude dierentuin van Emmen zijn opnieuw dingen vernield (foto: getuige)

EMMEN - In de oude dierentuin in Emmen zijn vandaag opnieuw spullen vernield. In één van de toiletruimtes zijn de spiegels aan de muren kapotgeslagen.





Vorig jaar werden er ook



Er is aangifte gedaan van de vernielingen. Hoe dit verder opgepakt wordt door de politie is nog niet bekend. Een getuige die de vernieling zag gebeuren heeft foto's gemaakt van de daders. Deze foto's zijn vervolgens verspreid op Facebook, met daarbij een oproep: " Wie kent deze jongens??? " Deze oproep heeft klaarblijkelijk effect gehad, na een aantal uur was bekend wie de vermeende dader is. Vorig jaar werden er ook vernielingen aangericht in het oude dierenpark. De minderjarige daders hebben toen taakstraffen gekregen.