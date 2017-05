Walid Soppe derde in eerste race Donnington

MOTORSPORT - Walid Soppe is de eerste race van het weekend in de ADAC Northern Europe Cup Moto3 op het circuit van Donnington Park als derde geëindigd. De Coevordenaar moest de Duitsers Tim Georgi en Kevin Orgis voor zich dulden.

Georgi pakte met de winst zijn derde zege van het seizoen en leidt het algemeen klassement met 75 punten. De teamgenoot van Soppe heeft inmiddels 11 punten voorsprong op Orgis die vandaag dus tweede werd. De nieuwe nummer 3 in de tussenstand is Walid Soppe, met 56 punten.Soppe startte vandaag vanaf de tweede plek en was lang in gevecht voor de tweede podiumplek met Orgis en Richard Kerr. Uiteindelijk kwam Soppe op de meet 0,1 seconde tekort voor de tweede plek en bleef de Drent op zijn beurt Kerr 0,008 voor.Vorige week finishte Soppe twee keer als tweede op het circuit van Oschersleben.Morgen is in Engeland de tweede race (en dat wordt de 5e van het seizoen)