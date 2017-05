Laura Dijkema: Dit was de eerste volleybalinterland ooit in Drenthe

Drentse fans konden eindelijk hun heldin uit Beilen ontmoeten (foto: Karin Mulder / RTV Drenthe) Laura Dijkema in actie (foto: Karin Mulder / RTV Drenthe) Nieuwe bondscoach Jamie Morisson kon kennismaken met Hoogeveen (foto: Karin Mulder / RTV Drenthe) Het was de eerste officiële interland ooit in Drenthe (foto: Karin Mulder / RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybaldames, met Laura Dijkema uit Beilen in de gelederen, hebben in Hoogeveen de oefeninterland tegen Italië met 1-3 verloren.

De nieuwe sporthal Activum was met 1.800 enthousiaste toeschouwers zeer sfeervol en goed gevuld.



Het was voor Oranje de laatste oefenwedstrijd voordat ze morgen naar Azerbeidzjan vertrekken. Daar spelen ze vanaf dinsdag het WK kwalificatietoernooi.



Gisteravond speelden de vrouwen in Apeldoorn ook al tegen Italië. Toen wonnen ze met 3-1.



Veel geprobeerd

"We hebben gisteren heel goed gespeeld. Vandaag hebben we veel geprobeerd en doorgewisseld. Ook supertalent Paola Egonu speelde sterk aan Italiaanse zijde", laat Dijkema na afloop weten.



De 27-jarige international ging in Hoogeveen naar de middelbare school en was onder de indruk van de ambiance in de nieuwe sporthal. "Het was echt een geweldige sfeer. Ik wist niet dat Hoogeveen zo'n hal had. Er zaten veel familieleden en vrienden op de tribunes. Jammer dat we dan verliezen. Maar volgens mij was dit de eerste officiële interland ooit in Drenthe", besluit Dijkema.



Nieuwe bondscoach

Ook de nieuwe bondscoach van Oranje; de Amerikaan Jamie Morisson kon op een positieve manier kennismaken met Hoogeveen. Hij is pas acht dagen samen met de Oranje vrouwen en is de opvolger van de succesvolle Italiaan Giovanni Guidette. Onder zijn leiding werd Oranje vierde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

