Joop Gall en Philip Ties degraderen met Spakenburg

VOETBAL - Joop Gall is er niet in geslaagd om Spakenburg te behoeden voor degradatie uit de 2e divisie. Vanmiddag verloren 'de blauwen' ook de tweede finalewedstrijd van Rijnsburgse Boys. Na de 2-1 uitnederlaag werd het in Spakenburg 2-3.

Rijnsburgse Boys promoveert naar de 2e divisie.Gall, die sinds 23 maart interim-trainer is bij Spakenburg, kreeg van de clubleiding maar één opdracht: de club behoeden voor degradatie.Dat hij daar niet in geslaagd is betekent in principe dat Gall zijn laatste wedstrijd heeft gecoacht bij de tweede divisionist, maar onlangs liet de oud-trainer van FC Emmen en Veendam al weten dat hij een langer verblijf niet uitsluit.Philip Ties was vandaag invaller voor Spakenburg. Al voor rust moest hij de geblesseerde Pilon vervangen. Kort na de invalbeurt van de oud-speler van VKW en ACV kwam Rijnsburgse Boys op 0-1 door een goal van Tillema (uitgerekend ex-Spakenburg).In de tweede helft kwam Spakenburg sterk terug en via Ties en Buijtenhuis ging Spakenburg erop en erover: 2-1. Rijnsburgse Boys leek rijp voor de genadeklap, maar zwak verdedigen zette de wereld op zijn kop. Jongeneel, die in de eerste wedstrijd ook al twee keer scoorde, schoot Rijnsburgse Boys naar 2-2. Die gelijkmaker bleek de nekslag voor Spakenburg.