David Dekker verslaat Adrie Lindeman in Omloop Hoeksche Waard

Vlnr: Adrie Lindeman, David Dekker en Nahom Desale (foto: Petra van der Veen)

WIELRENNEN - David Dekker, de jongste zoon van oud-wielerprof Erik, heeft de Omloop Hoeksche Waard gewonnen. Hij versloeg in de sprint Adrie Lindeman uit Assen. Dekker is na vier wedstrijden meteen de nieuwe leider in de clubcompetitie.

Lindeman ging al vroeg op avontuur samen met de Eritreeër Nahom Desale uit Amstelveen. Het tweetal kreeg in de finale gezelschap van Martijn Knol van De Kannibaal uit Peize en David Dekker. Dekker had de rapste benen. Lindeman werd tweede voor Nahom Desale.

Door: Karin Mulder Correctie melden