KLAZIENAVEEN - In Klazienaveen is vandaag het Drenthe Loopfestijn.

Het Drenthe Loopfestijn is een hardloopwedstrijd waarbij deelnemers een marathon, halve marathon, 10 kilometer of 4 mijl lopen. Dit jaar is de 34e editie.Kijk via de onderstaande livestream mee naar het hardloopevenement: