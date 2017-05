Live: Het Drenthe Loopfestijn in Klazienaveen [afgelopen]

Kijk live mee (foto: RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - In Klazienaveen was vandaag het Drenthe Loopfestijn. De halve marathon is bij de vrouwen gewonnen door de Keniaanse Tabitha Gichia. Bij de mannen won ook een Keniaan, Emamanuel Kiprono.





Lees ook: Hitte staat records in Klazienaveen in de weg

Het Drenthe Loopfestijn is een hardloopwedstrijd waarbij deelnemers een marathon, halve marathon, 10 kilometer of 4 mijl lopen. Dit jaar was de 34e editie.



Tijdens het loopfestijn kon er live meegekeken worden via de website van RTV Drenthe. De livestream is nu afgelopen. De hele marathon is gewonnen door Dickson Kurui. Hij komt ook uit Kenia en liep zijn eerste hele marathon.Het Drenthe Loopfestijn is een hardloopwedstrijd waarbij deelnemers een marathon, halve marathon, 10 kilometer of 4 mijl lopen. Dit jaar was de 34e editie.Tijdens het loopfestijn kon er live meegekeken worden via de website van RTV Drenthe. De livestream is nu afgelopen.