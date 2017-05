Volg het Drenthe Loopfestijn live bij RTV Drenthe

Archieffoto van de editie van vorig jaar (foto: RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - In Klazienaveen is vandaag het Drenthe Loopfestijn. RTV Drenthe zendt via deze website een livestream uit, waardoor u niets van het evenement hoeft te missen.





De livestream begint naar verwachting rond 10.15 uur en gaat tot het einde van de middag door.



Het Drenthe Loopfestijn is een hardloopwedstrijd waarbij deelnemers een marathon, halve marathon, 10 kilometer of 4 mijl lopen. Dit jaar is de 34e editie.