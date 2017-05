IJsvogel vliegt niet meer aan Drenthe voorbij

COEVORDEN - Meer ijsvogels naar Drenthe lokken. Dat is het doel van een werkgroep in Coevorden die dit jaar is opgericht.

En met succes: inmiddels broedt er een aantal paartjes bij speciaal aangelegde ijsvogelwanden. Dat zijn steile wandjes langs een stukje water, waar ijsvogels hun broedhol kunnen maken."We zijn dit jaar begonnen met de ijsvogelwerkgroep. Op zeven locaties zijn we bezig geweest. Op drie plekken zit nu een ijsvogel te broeden en er is één plek, waar nu regelmatig een ijsvogel komt", vertelt Harry Kiewiet van de IJsvogelwerkgroep Coevorden."Het is heel veel werk om zo'n wand aan te leggen. We hebben veel zand verwijderd en de wanden zijn ook een paar keer ingestort. Dan moet je weer opnieuw beginnen", aldus Kiewit in het TV Drenthe-programma Roeg.Het gaat goed met de ijsvogel in Nederland. Er zijn al een paar jaar geen strenge winters geweest en dan schieten de aantallen omhoog.Op de ijsvogelwanden komen overigens niet alleen ijsvogels af, ook oeverzwaluwen laten zich meer en meer zien. "We slaan dus eigenlijk twee vliegen in één klap", aldus Kiewiet.