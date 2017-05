Vrouw staat oog in oog met inbreker

De politie begon een zoektocht waarna de inbreker werd gevonden (Koen van Weel/ANP XTRA)

PATERSWOLDE - De politie heeft een 18-jarige inbreker uit Eelde opgepakt, die kort daarvoor had toegeslagen bij een huis in Paterswolde.

De man was binnengekomen via een dakraam. De bewoonster werd wakker van lawaai en stond even later oog in oog met de inbreker.



De Eeldenaar ging ervandoor. Tijdens zijn vluchtpoging verloor hij een aantal spullen die hij had buitgemaakt. Politieagenten begonnen een zoekactie, waarna de man werd gevonden. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zit vast.