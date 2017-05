Liedtiesfestival-winnares Isa Zwart presenteert nieuwe videoclip

EMMEN - De videoclip van de single Mamme see van Isa Zwart is af. Zwart won met dat liedje afgelopen donderdag het Drèents Liedtiesfestival.

In de clip zijn vooral beelden uit de jeugd van het zangtalent uit Emmen te zien. "We hebben bedacht dat het supergoed bij het nummer zou passen, dat je daadwerkelijk ziet dat ik mijn hele leven al bezig ben met mijn gitaartje en met zingen", zegt ze in het Radio Drenthe-programma Volkooren."Mijn moeder heeft van alles opgezocht en we konden best veel vinden", aldus de 17-jarige zangeres. Zwart plaatste de videoclip gisteren op haar eigen Youtube-kanaal.Zwart won een bedrag van 2.000 euro . Waar ze het geld aan gaat besteden, weet ze nog niet. "We zijn druk aan het overleggen, maar ik denk dat we er heel mooie dingen van gaan doen", aldus Zwart.