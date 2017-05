Politie stopt spookrijder op A28 bij Fluitenberg

De politie heeft de spookrijder tot stoppen gedwongen (foto: Lex van Lieshout ANP XTRA)

FLUITENBERG - Op de A28 heeft vanmorgen enige tijd een spookrijder gereden. Bij Fluitenberg lukte het agenten om de man te laten stoppen.

De politie neemt de bestuurder mee naar het politiebureau. Daar wordt de man verhoord en moet duidelijk worden waarom hij aan het spookrijden was. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.



Volgens een woordvoerder zijn er geen ongelukken gebeurd. Meerdere geschrokken automobilisten belden vanmorgen met de politie.