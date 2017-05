Grootste beachhandbaltoernooi van Nederland strijkt neer in Rolde

BEACHHANDBAL - In Rolde is dit weekend het Unitas Beachhandbaltoernooi. In de zandverstuiving wordt gestreden om kwalificatiepunten voor het Nederlands Kampioenschap.

"Het is het grootste toernooi van Nederland met het hoogst aantal haalbare punten. De teams kunnen punten winnen voor het WK", vertelt toernooimanager Leonie Visser.In totaal doen er 120 teams mee aan het toernooi dat voor het vierde jaar wordt georganiseerd. Gisteren was het de beurt aan de jeugdteams, vandaag komen de klasses van de B-jeugd tot en met de senioren in actie.Het warme weer past volgens Visser uitstekend bij de sport. "Bij beachhandbal hoort gewoon een zonnetje", zegt ze. "Gisteren was het wel behoorlijk warm, vandaag staat er een lekker windje."De organisatie heeft wel maatregelen genomen in verband met het weer. Alle teams zijn van advies voorzien, om bijvoorbeeld genoeg te drinken en goed in te smeren. "We hebben als organisatie ook gezorgd voor voldoende watertappunten. Wij houden de boel goed in de gaten", aldus Visser.Beachhandbal verschilt enorm van 'gewoon' handbal. Zo wordt er op een ander, kleiner veld gespeeld en zitten er minder mensen in een team. Bovendien krijgen deelnemers extra punten als ze bijvoorbeeld een pirouette draaien als ze scoren.