Ondernemend: Het zit gewoon in je, je wílt met hout bezig zijn

ROLDE - Misschien zie je ze wel steeds minder. Ambachtelijke familiebedrijven, waar het hele gezin nog samenwerkt.

In Rolde zit nog zo'n bedrijf: meubelmakerij In Hout. "Dit is echt een familiebedrijf. We werken hier met vader, moeder, drie zoons en een dochter", vertelt moeder Annelies Boersma in het TV Drenthe-programma Ondernemend."We zijn een ambachtelijke meubelmakerij. We zijn 35 jaar geleden in Rolde begonnen. Dit heeft altijd al in mijn man gezeten. Als klein jongetje had hij al de hamer in de hand en bouwde hij alles wat los en vast zat. Het is gewoon iets wat in je zit, je wílt met hout bezig zijn. En het leuke is dat we het schijnbaar aan onze kinderen hebben doorgegeven."Zoon Martijn Boersma heeft inderdaad volop plezier in zijn vak. "Het mooiste aan het vak van meubelmaker is dat je een product binnenkrijgt, een boomstam, en dat dat dan weggaat als een mooie tafel. En dan heb je ook nog een tevreden klant", legt Martijn uit."Tegenwoordig worden de meubels wel met nieuwe machines gemaakt, maar we doen het nog wel op de ouderwetse manier. Je krijgt hulp van nieuwe machines."Maar gaat het dan nooit eens fout als je met het hele gezin in één bedrijf werkt? "We hebben allemaal veel plezier in ons werk. We mopperen weleens op elkaar. Maar schijnbaar is de liefde voor hout toch een grote toegevoegde waarde", zegt Annelies.Dochter Rianne ziet vooral de voordelen van een familiebedrijf. "De lijnen zijn heel kort ten opzichte van een groot bedrijf. We kunnen heel snel beslissingen nemen en dat maakt het leuk. Zoon Martijn vult aan: "We zijn als we aan het werk zijn niet alleen familie, maar ook gewoon collega's van elkaar. We hebben heel veel lol."