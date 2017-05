Bisdom Groningen-Leeuwarden krijgt eerste basiliek

BOLSWARD - Het bisdom Groningen-Leeuwarden, waar ook Drenthe onder valt, heeft sinds vandaag een basiliek.

Het gaat om de Sint Franciscuskerk in het Friese Bolsward, meldt de NOS . Paus Franciscus heeft de eretitel toegekend. Het is voor het eerst dat een kerk in Noord-Nederland de titel krijgt. Nederland telt in totaal 25 basilieken.Een basiliek is een eretitel die de paus kan verlenen aan bijzondere kerken. De kerk in Bolsward krijgt de titel onder meer voor de bijzondere architectuur.