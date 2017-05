Hitte staat records in Klazienaveen in de weg

Keniaans succes in Klazienaveen (foto: René Posthuma/RTV Drenthe)

ATLETIEK - Met een temperatuur van ruim 26 graden was het welhaast onmogelijk om op de halve en hele marathon van Klazienaveen een parcoursrecord te lopen. Toch had de organisatie hoop dat op de halve marathon bij de vrouwen de Keniaanse Tabitha Gichia het record zou verbreken, maar na een goede eerste ronde won de warmte het van de atlete.

Halverwege de halve marathon leek Gichia op weg het record van 1:13,48 te verbeteren, maar de omstandigheden bleken te zwaar. Gichia won de halve marathon nog wel, maar met 1:17,30 was de Keniaanse bijna vier minuten langzamer dan het parcoursrecord. Bij de mannen won ook een Keniaan. Emamanuel Kiprono won in 1:05,19 seconden. In de slotfase was Kiprono net iets sneller dan zijn landgenoot Alfred Mucke, die 26 seconden langzamer liep.



Jan Venhuizen werd de beste Nederlanders. De uit Smilde afkomstige Venhuizen liep een mooie 1:17,23 en werd hiermee zesde.



Ook bij de marathon werden geen toptijden gelopen. Winnaar Dickson Kurui liep zijn eerste marathon en won in een tijd van 2:29,50. De Keniaan zou in eerste instantie de 10 km lopen, maar vroeg de organisatie zaterdagavond of hij de marathon kon lopen. En met succes.

Door: René Posthuma